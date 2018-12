Дональд Трамп и его жена Мелания принимали звонки от американских детей, когда пара сидела под двумя елями в государственной столовой в Белого дома.

Все дети, которые позвонили, сделали это с надеждой на то, чтобы добраться до Норда, правительственного агентства, которое следит за движениями Деда Мороза по всему миру на Рождество.

Некоторые из этих вызовов были направлены к Трампу и его жене.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta - #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI