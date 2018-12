Выяснилось, что автобус перевозил пассажиров из окрестных деревень в центр Ниша.

Двое взрослых и ребенок погибли на месте, еще двое от тяжелых травм скончались в больнице.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сказал, что 13 из раненых находятся в критическом состоянии, в том числе восемь подростков. Мальчик и девочка в возрасте 16 лет получили опасные для жизни травмы.

По сообщению сербской ежедневной газета Kurir, один из очевидцев, Стеван Йочич, сказал журналистам, что "услышал большой взрыв" и сразу "понял, что это плохо".

По сообщениям, на место происшествия быстро прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Причины ДТП пока не установлены, на месте работают аварийно-спасательные службы.

Столкновение произошло на переезде, не оборудованном шлагбаумом, в населенном пункте Доне-Меджурово, когда пассажирский состав, отъехавшей от близлежащей станции, врезался в автобус, который перевозил детей в школу.

От удара поезд частично сошел с рельсов, движение на этом участке пути полностью остановлено.

