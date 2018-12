Новый альбом американской певицы Бейонсе незаконно попал в сеть.

Об єтом сообщает Еtonline.

По данным издания, он был выложен на музыкальных ресурсах под именем "Queen Carter". Как утверджает издание, сейчас альбом удален.

Речь идет о сборнике из десяти композиций под названием "Have Your Way". В него вошли как старые, так и новые композиции.

Запрос "Queen Carter" стал трендовым в Twitter.

По данным СМИ, в сеть также попал еще один альбом под названием "Back Up, Rewind".

Как сообщали Українські Новини, Бейонсе занимает третью позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц 2018 по версии Forbes.

Imagine Dragons выпустили четвертый студийный альбом "Origins".