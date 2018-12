Ограничения вредных продуктов должно дополнить регулирование с учетом спектра риска, - считает семейный врач, медицинского центра "Особливі" Марина Сикорская.

Накануне празднования Нового Года весь интернет "горит" такими "необходимыми" всем советами - "как пить да не хмелеть", "десять решений для новой жизни", "как не переесть". Мы- читатели с радостью голосуем за такой контент ругательствами. И в десятый раз читаем лженаучные советы о том, что для того чтобы не опьянеть, и на утро себя хорошо чувствовать, нужно есть достаточно жирной пищи, и закусывать сливочным маслом. Разбор этих мифов - задача довольно бесперспективное. Псевдонаука непобедима. Понятно факт, что мы с вами хотим вредить своему здоровью на все предупреждения и призывы. У нас - достаточно экзотические представления о физиологии и биохимии.

Мне, как врачу, кажется, что существуют два пути улучшения нашего с вами здоровья.

Первый. Считать большинство людей - это настоящие "воины духа". Стоит рассказать об угрозах и люди сами будут делать сознательный выбор в пользу утренней гимнастики, пеших прогулок на свежем воздухе, различных овощей за столом и питьевой воды без добавления сахара.

Второй. Признать, что люди - прекрасные создания, но не безупречны. Что выбор между "ну уже достаточно" и "по одной и - по коням" будет, к сожалению, в пользу лошадей. И поэтому надо устанавливать ограждение перед пропастью болезней которой мы так уверенно шагаем. Я думаю, что государственные стейкхолдеры имеют на самом деле уставный обязанность направлять поведение людей охраняя их от самих себя.

Есть две сферы, где усилия государства предупредить самоуничтожения наиболее очевидны. Борьба со злоупотреблением алкоголя и табакокурением. Все запрещено. Рекламы ноль. Медицинские предупреждения. Высокие цены. Алкоголь даже в Киеве ночью купить нельзя. Депутаты горсовета позаботились. Определенные результаты есть. По крайней мере официальное производство сокращается. И хотя "correlation does not mean causation" - явление после предыдущего не значит "вследствие" предыдущего - употребление алкоголя и распространенность курения падают. Это хорошо.

Я на самом деле верю в силу регулирования. Обязательная вакцинация позволила мировые полностью искоренить оспу в 1970-е годы. Так, за последующие сорок лет появились люди, которые считают вакцинацию сговором производителей. Тем не менее, успехи вакцинации и опасность отказа от вакцин - нельзя не заметить. Без установления требований проводить тотальную вакцинацию невозможно было бы достичь успеха.

Еще большего успеха можно достичь скорректировав регуляторные усилия на создание системы, которая будет учитывать так называемый "спектр риска" На самом деле уже сегодня государство устанавливает высокие налоги на крепкий алкоголь, меньше на пиво и практически нулевые на натуральное вино.

Можно смеяться над инициативой наших соседей установить "акциз на колбасу". Впрочем, уже 8 стран ввели акцизные налоги на продукты с высоким содержанием жира, а инициативы по налогообложению сахаросодержащих напитков появляются практически каждый месяц. Результаты - обнадеживающие. Потребление вредных продуктов сокращается. Я полностью поддерживаю налог на колбасу. Но параллельно должен быть особый режим для менее вредных или полезных продуктов на рынке. Например нулевой НДС на овощи, отмена пошлин на ввоз фруктов и овощей - помогут снизить цены и сделать альтернативные продукты более доступными для потребителей.

Помним! Вакцинация работает. Ограничения вредных продуктов работают.

Регулирования с учетом спектра риска - позволяет ограничением на вредные продукты работать еще лучше.