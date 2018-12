Очевидцы говорят, что слышали не менее десятка выстрелов. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Нападавший вступил в перестрелку с полицией и, возможно, был ранен, однако сумел ускользнуть. В его поисках участвуют сотни сотрудников сил безопасности.

Инцидент произошел рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре города. Полиция и силы безопасности оцепили этот район города, движение транспорта там остановлено.

Открыто уголовное дело по подозрению в терроризме, президент Макрон направил в Страсбург министра внутренних дел Кристофа Кастаньера.

МВД Франции призывает жителей Страсбурга не выходить на улицу.

Ведомство сообщило, что личность стрелявшего установлена, и что он ранее уже имел проблемы с законом и был известен властям.

Французские СМИ сообщают, что утром во вторник полиция совершила облаву на дом 29-летнего подозреваемого, собираясь арестовать его, однако тому удалось скрыться. В его доме, как сообщают, были обнаружены гранаты.

Тереза Мэй, находящаяся с визитом в Европе, заявила, что потрясена и глубоко расстроена произошедшим.

"Мыслями я вместе с теми, кого это затронуло, а также с народом Франции", - написала Мэй у себя в "Твиттере".

Насколько известно, преступник вооружен автоматическим оружием.

Полиция вступила в перестрелку с нападавшим, однако тому удалось скрыться. По некоторым данным, он ранен.

Местный журналист Бруно Поссар сообщил в твите, что в центре города прозвучало не менее десяти выстрелов, сначала одиночных, потом очередями.

В беседе с Би-би-си очевидец событий Патер Фритц рассказал, что один из погибших - по всей видимости, турист из Таиланда. Прохожие пытались ему помочь, но безуспешно.

Страсбург - город на востоке Франции, где располагаются Европейский парламент, Совет Европы, а также многочисленные учреждения и органы Евросоюза.

В эти дни проходит очередная сессия Европарламента, и в центре города во время нападения было множество депутатов и европейских чиновников.

На данный момент известно, что подозреваемый был известен французским спецслужбам как человек с криминальным прошлым, а также возможно представляющий угрозу национальной безопасности, заявила местная префектура полиции.

Во Франции существует список Fiche S, в который внесено около 26 тысяч человек, подозреваемых в том, что они могут представлять опасность для общества. Из них около 10 тысяч считаются радикальными элементами. В этом списке, насколько известно, находился и подозреваемый.

Региональные власти заявили, что имеют дело с чрезвычайной ситуацией, которая продолжает развиваться.

В сети также начали появляться фото и видео происходящего в Страсбурге.

