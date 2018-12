Министерство внутренних дел Франции подтвердило "серьезный инцидент" и призвало жителей оставаться в помещениях.

Стрельба произошла рядом с рождественской ярмаркой на одной из центральных площадей города.

СМИ сообщают, что территорию окружили силы безопасности, трамваи прекратили движение. Местный журналист Бруно Поссар написал в Twitter, что на его улице в центре города произошло 10 выстрелов.

Эммануэль Фюлон, сотрудник пресс-службы по делам Европейского парламента, писал, что "в центре "паника" продолжалась по звуку стрельбы и полиция с пушками проходила по улицам".

"Стрельба в центре Страсбурга. Спасибо всем за то, что вы остались дома, пока идет разъяснение ситуации", - написал заместитель мэра Страсбурга Ален Фонтанель в Twitter.

Представитель пресс-службы Европарламента Эммануэль Фулон сообщил, что в центре города возникла паника, а по улицам бежали вооруженные полицейские.

Стрелявшего пока ищут, его местонахождение неизвестно.

(дополнено развитием ситуации)

Как сообщает AFP, количество погибших выросло до двух. Сообщается, что раненые, которых уже одиннадцать, находятся в критическом состоянии.

Правоохранители говорят, что ведут перестрелку с подозреваемым.

Policemen walk in the streets of #Strasbourg, eastern France, after a shooting broke out near a Christmas market

📷 Frederick Florin pic.twitter.com/4vDNeDi39l