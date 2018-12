Проплаченные митинги и "заказные" статьи в СМИ против принятия Детального плана территорий (ДПТ) Оболонского района говорят о серьезных заказчиках, которые не заинтересованы в изменениях в столице. Об этом написал на своей странице в Facebook эксперт Олег Постернак.

"Хочу внести свою лепту в будущее города и развеять мифы, которые распространяют среди киевлян некоторые политики. Во-первых, ДПТ дает статус рекреационной зоны практически каждому двору, а значит и практически 100% защиту от незаконной застройки. А в Оболонском районе это реальная проблема. Например, недавний скандал со сквером на ул. Героев Сталинграда, 44, который приглянулся одному застройщику. Он через суд отменил решение Киевсовета о выделении участка под сквер. Фактически, в случае непринятия ДПТ стройка там может начаться в любой момент. То же самое касается и озера Белого, которому ДПТ дает статус рекреационной и водоохраной зоны, а также предусматривает благоустройство прибрежной территории. Тем не менее, слухи о том, что озеро собираются засыпать песком, серьезно озвучивали в качестве аргументов депутаты Киевсовета, которые требовали отменить рассмотрение ДПТ. Видимо, никто из них просто не нашел времени хотя бы прочитать документ", - отметил эксперт.

По его словам, в ДПТ также предусмотрена возможность строительства на месте старых гаражей нескольких многоуровневых паркингов.

"Это решит проблему масштабной незаконной парковки авто на тротуарах, детских площадках и других общественных пространствах. На сегодня жители Киевской области и отдаленных районов столицы просто оставляют машины около метро, предпочитая добираться до центра города на общественном транспорте", - написал эксперт.

По его словам, на улицах Северной и Озерной планируется создание современного микрорайона со всей необходимой инфраструктурой.

"Сейчас там, например, на Северной, возле гаражных кооперативов опасно гулять даже днем из-за наркоманов и бродячих собак. Аргументы противников ДПТ о плотной внутриквартальной застройке говорят о том, что они даже с картой Киева плохо знакомы. Улицы Северная и Озерная имеют только одну сторону, а значит и дома расположены только по одной стороне. Ни о какой внутриквартальной застройке не может быть и речи", - написал эксперт.

Он отметил, что противники ДПТ пользуются малой осведомленностью людей. "Стоит просто открыть сам документ, тогда все спекуляции кажутся не просто притянутыми за уши, но и смешными. Например, попытка найти "зраду" в том, что владелец решил построить на месте своего спорткомплекса "Аквариум" жилой комплекс. Однако сам факт, что против принятия ДПТ Оболонского района выступают отдельные депутаты Киевсовета, проводятся проплаченные митинги и публикуются "заказные" статьи в СМИ, говорит о серьезных заказчиках, которые заинтересованы в "консервации" столицы as it is", - подчеркнул эксперт.