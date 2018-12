Американская компания Cheesecake Factory объявила, что за один день раздаст 40 тысяч бесплатных чизкейков в ресторанах сети в честь своего дня рождения. Но акция, прошедшая 5 декабря, обернулась недовольством клиентов, одним арестом и вызовом медиков.

Как пишет Tjournal по материалам Thrillist, чтобы избежать очередей, компания поставила условия: бесплатный десерт нужно было заказать с помощью сервиса доставки DoorDash. Однако через два часа после начала акции чизкейки закончились, а в заведениях Cheesecake Factory выстроились очереди из курьеров. В это время сотни пользователей соцсетей жаловались на производителя десертов за плохое обслуживание. Некоторые люди пошли за своими чизкейками сами — и тоже попали в очередь.

По данным СМИ, в ресторане города Арлингтон завязалась драка между клиентами, ожидавшими свой заказ. Успокаивать их пришлось полицейским — они арестовали одного человека. Также в Арлингтоне пришлось вызывать медиков. Жители города, которые в это время были в Cheesecake Factory, писали, что ситуацию "вышла из-под контроля".

Чтобы как-то поправить ситуацию, Cheesecake Factory увеличила количество бесплатных чизкейков до 60 тысяч. Местные журналисты отреагировали на неудачную акцию с иронией.

Mobs of #DoorDashers wait for hours to deliver free cheesecake as part of a @Cheesecake Factory & @DoorDash #freecheesecake promo. Not sure what kind of planning went into this but the organization & execution can be safely labeled as a complete clusterf*. All parties unhappy. pic.twitter.com/8wK0WuTUXr — k-lala (@mybestestme) 5 декабря 2018 г.

@DoorDash @ARLnowDOTcom@Cheesecake @washingtonpost@dcexaminer avoid this place like a plague. Over 2hrs wait to pickup a free 🧀🍰. Fight broke out,ppl getting ticketed n arrested. Of course ppl got impatient after a long time. Very disorganized n total chaos. pic.twitter.com/uJznxDHg23 — p p (@pat_patsy_cake) 5 декабря 2018 г.

Offer up free cheesecake and...

PEOPLE LOSE THEIR FREAKING MINDS#DoorDash #FreeCheesecake pic.twitter.com/57oug018Ad — Where are you XMAS ...and I'm so sorry (@LorettoJr) 5 декабря 2018 г.

Напомним, ранее во Франции люди в супермаркете устроили давку и дрались за подешевевшую Nutella.

В Марокко во время раздачи еды в давке погибли 15 человек.