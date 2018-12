В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, наиболее известной композицией панк-группы считается песня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've).

Менеджер коллектива сообщил изданию, что Шелли (настоящее имя Питер Макниш) скончался в четверг в Эстонии, где он жил последние несколько лет.

По словам музыкального обозревателя Би-би-си Лизо Мзимбы, группа Buzzcocks, сформировавшаяся в английском городе Болтон в 1970-х годах, оказала не меньшее влияние на популярную музыку, чем другая панк-группа Sex Pistols.

В "Твиттере" группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.

За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

