Помимо риска высокого кровяного давления, ученые обнаружили еще один фактор, относящийся к соли и прямо указывающий на связь кишечника с мозгом.

Как пишет Naked Science, исследователи из Нью-Йоркского исследовательского института мозга (Feil Family Brain and Mind Research Institute in New York) на примере мышей отслеживали биохимический путь, ответственный за повышение риска инсульта и деменции у людей, которые потребляли слишком много натрия. Уже несколько лет известно, что диета с высоким содержанием соли повышает риск развития церебральной болезни малых сосудов мозга (cerebral small vessel disease) — этот термин охватывает все виды аномалий, связанных с ухудшением капилляров мозга, что, в свою очередь, может привести к таким заболеваниям, как инсульт и деменция. Это связано с тем, что ион натрия "втягивает" воду в сосудистую систему, повышая давление и вызывая гипертонию.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Neuroscience, ученые предприняли попытку найти иные связи между потреблением соли и риском инсульта и деменции. Исследовательская группа попыталась найти альтернативное объяснение в результате исследований, предполагающих, что обычная поваренная соль может повлечь за собой аутоиммунные заболевания, превращая определенный тип белых кровяных клеток во враждебные. Эти Т-лимфоциты выпускают химическое вещество, которое способствует воспалению, называемое интерлейкином-17 (interleukin-17), которое и заинтересовало ученых.

"Посадив" мышей на диету с большим количеством соли, исследователи обнаружили нарушение когнитивных способностей и признаки нарушения кровообращения.

В своем эксперименте ученые использовали как обычных мышей, так и тех, у которых были изменены гены: животные производили интерлейкин-17 даже на относительно низкосолевой диете. Все это указывает на то, что диета с высоким содержанием соли провоцирует иммунную систему кишечника на формирование сигнала, влияющего на кровеносные сосуды в ключевых частях мозга, а именно — на гиппокамп и кору мозга.

Примечательно, что эти нарушения были зафиксированы даже при отсутствии высокого кровяного давления. Это означает, что даже если нам удастся справиться с гипертонией, которая возникает из-за диеты с высоким содержанием натрия, повышенный риск развития инсульта и деменции может сохраняться.

Но есть и еще один вывод, который можно сделать из этого исследования: полученные результаты внесли очередной вклад в изучение связи кишечника и нервной системы человека. Только в этом году были проведены исследования, раскрывающие новые нейронные цепи кишечно-мозговых нервов, молекулярные пути, соединяющие микрофлору кишечника и клетки мозга, а также связь между диетой и переменами настроения. Все это объединяет исследования, связывающие состав микробов пищеварительной системы с развитием многих заболеваний, например болезни Паркинсона.

