Во время награждения Ада Хегерберг произнесла речь о том, что женщины должны верить в себя. Она также поблагодарила тренера и коллег по команде, отметив, что без них не получила бы награду. Затем к Хегерберг обратился ведущий церемонии французский диджей Мартин Сольвейг. Он спросил у футболистки, умеет ли она танцевать тверк. Хегерберг коротко сказала "Нет" и попыталась уйти со сцены. Как отмечает The Guardian, после этого Хегерберг неохотно согласилась станцевать с французским футболистом Давидом Жинолой. Кроме того, она станцевала с Сольвейгом под песню Фрэнка Синатры.

