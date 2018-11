Відповідні записи вони публікують в соціальній мережі Twitter, передають Українські Новини.

Так, про День пам'яті висловився прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"У День пам'яті про Голодомор ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які загинули від рук радянського режиму, і шануємо дух українського народу", - написав Трюдо.

Міністр закордонних справ Канади Кріста Фріланд додала, що Канада завжди буде підтримувати Україну і захищати народ України, її суверенітет і територіальну цілісність.

"Пам'ятаючи про минуле, США підтримують Україну та її народ у прагненні до кращого майбутнього", - пише представництво США в ОБСЄ.

Посольство Австралії в Україні пише, що "на 85-ту річницю трагічних подій Голодомору Україна пам'ятає, Австралія пам'ятає, світ пам'ятає".

On the 85th anniversary of the tragic events of #Holodomor Ukraine remembers, Australia remembers, the world remembers https://t.co/kYK8v7mT7M