Об этом написал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид на своей странице в соцсети Twitter.

"Для надежности Интерпола важно, чтобы его следующий президент был из страны, которая соблюдает международные правила и нормы и уважает права человека. Исполняющий обязанности президента Ким Чен Янг имеет полную поддержку Соединенного Королевства", - заявил Джавид.

As a key global partner in security cooperation, it is vital for @INTERPOL_HQ’s credibility that its next President is from a country that follows international rules & norms, and respects human rights. Acting President Kim Jong Yang has UK’s full support