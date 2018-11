Японец Ясуси Ватанабэ, изучающий историю аниме, обнаружил в своей коллекции один из ранних мультфильмов Уолта Диснея о кролике Освальде, сообщает Meduza.

Анимационная лента "Neck & Neck" (можно перевести как "Ноздря в ноздрю"), вышедшая в 1928 году, десятилетиями считалась утерянной.

Представители архива Уолта Диснея уже подтвердили, что это один из семи утраченных мультфильмов о кролике Освальде.

Кролик Освальд - это персонаж, которого в 1927 году мультипликаторы Уолт Дисней и Аб Айверкс создали для студии Alice Comedies. Всего о кролике вышло 27 мультфильмов. Дисней любил этого персонажа за его озорной и мятежный характер, но в 1928 году переключился на работу над Микки Маусом: это было связано со спором между мультипликатором и Universal Pictures о правах на Освальда. В итоге лишь в 2006 году The Walt Disney Company выкупила права на этого персонажа.

Оригинальная версия мультфильма "Neck & Neck" шла пять минут, но для домашних кинопроекторов существовала двухминутная версия. Именно ее более 70 лет назад купил Ясуси Ватанабэ, которому сейчас 84 года. Запись называлась "Mickey Manga Spide (Mickey Cartoon Speedy)", то есть "Мультфильм о быстром Микки". В нем показано, как Освальд и его подруга уходят от полицейской погони. Во время движения по горной дороге автомобиль героев и мотоцикл пса-полицейского сжимаются и разжимаются. Disney Studios использовала этот прием на протяжении многих лет.

Ясуси Ватанабэ понял, что у него, возможно, находится один из утерянных фильмов, после того как прочитал книгу "Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons" ("Счастливый кролик Освальд: поиски потерянных мультфильмов Диснея"). В 2017 году ее выпустил режиссер Дэйв Боссерт, много лет работавший на Disney. Японец узнал из книги, что местонахождение семи мультфильмов неизвестно. Он связался с Боссертом и архивом Уолта Диснея, которые подтвердили, что этот фильм действительно был утерян. В это же время в музее Киото благодаря книге Боссерта нашли 50-секундный отрывок из "Neck & Neck".

