Японець Ясусі Ватанабе, який вивчає історію аніме, виявив у своїй колекції один із ранніх мультфільмів Уолта Діснея про кролика Освальда, повідомляє Meduza.

Анімаційна стрічка "Neck & Neck" (можна перекласти як "Ніздря в ніздрю"), що вийшла в 1928 році, десятиліттями вважалася загубленою.

Представники архіву Уолта Діснея вже підтвердили, що це один із семи втрачених мультфільмів про кролика Освальда.

Кролик Освальд - це персонаж, якого в 1927 році мультиплікатори Уолт Дісней і Аб Айверкс створили для студії Alice Comedies. Загалом про кролика вийшло 27 мультфільмів. Дісней любив цього персонажа за його пустотливий і бунтівний характер, але в 1928 році перейшов на роботу над Міккі Маусом: це було пов'язано з суперечкою між мультиплікатором і Universal Pictures про права на Освальда. У результаті лише В 2006 році The Walt Disney Company викупила права на цього персонажа.

Оригінальна версія мультфільму "Neck & Neck" йшла п'ять хвилин, але для домашніх кінопроекторів існувала двохвилинна версія. Саме її більше 70 років тому купив Ясусі Ватанабе, якому зараз 84 роки. Запис мав назву "Mickey Manga Spide (Mickey Cartoon Speedy)", тобто "Мультфільм про швидкого Міккі". У ньому показано, як Освальд і його подруга йдуть від поліцейської погоні. Під час руху гірською дорогою автомобіль героїв і мотоцикл пса-поліцейського стискаються і розтискаються. Disney Studios використовувала цей прийом протягом багатьох років.

Ясусі Ватанабе зрозумів, що у нього, можливо, знаходиться один із втрачених фільмів, після того як прочитав книгу "Oswald the Lucky Rabbit: The Search for the Lost Disney Cartoons" ("Щасливий кролик Освальд: пошуки втрачених мультфільмів Діснея"). У 2017 році її випустив режисер Дейв Боссерт, який багато років працював на Disney. Японець дізнався з книги, що місцезнаходження семи мультфільмів невідомо. Він зв'язався з Боссертом і архівом Уолта Діснея, які підтвердили, що цей фільм дійсно був загублений. Водночас у музеї Кіото завдяки книзі Боссерта знайшли 50-секундний уривок із "Neck & Neck".

