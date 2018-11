Последнюю неделю не иссякает количество новостей с нефтяного "фронта", где в очередной раз схлестнулись интересы игроков с разных континентов и групп влияния. Встречи за закрытыми дверями и торговые санкции, громкие заявления и радикальные прогнозы о переформатировании – все это заставляет предполагать, что в ближайшей перспективе рынок не успокоится, и мало того, находится на пороге больших перемен.

Обывателя, чей бизнес не связан с нефтепродуктами, в этой ситуации больше всего интересует, не подорожает ли бензин. На сегодняшний день для потребителя ситуация оптимистичная: нефтяные фьючерсы дешевеют второй месяц подряд, цены на горючее также снижаются. Но эксперты предупреждают: очень скоро ситуация может измениться, пишет "Сегодня".

Уже несколько лет ведутся разговоры о проблеме перепроизводства на рынке нефти. Чтобы не дать ценам упасть, страны-производители еще в конце 2016 года договорились сократить добычу углеводородов. Но проблема не исчезла. Возможно, потому, что реального сокращения объемов не произошло (эксперты говорят, что контролировать объем добычи невозможно, приходится верить производителям на слово). Однако цены на нефтяных биржах стали расти. Хотя и волнообразно: любой негативный для "нефтевиков" сигнал в информационном поле менял тенденцию на противоположную, а позитивный – вновь обращал цены в рост.

Летом 2018 года цены на нефтяных биржах устроили настоящие "качели". Сначала заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести санкции против Ирана подстегнуло рост цен. В ответ страны ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) приняли решение вновь увеличить добычу нефти – якобы для разумного снижения цен. Цены упали. В середине лета один из крупнейших добытчиков нефти – Саудовская Аравия – ненадолго приостановила поставки (из-за нападения на танкеры). Ливия тоже заявила о проблемах с отгрузкой "черного золота" – и цены снова пошли в рост. Плюс в августе вступила в силу первая "порция" американских санкций против Ирана, в том числе запрет на торговлю с ним, что также послужило предпосылкой для подорожания фьючерсов. В ответ остальные страны ОПЕК вновь нарастили добычу нефти, ссылаясь на необходимость компенсировать недополученное количество иранской нефти, и мировые биржи отреагировали падением котировок.

Это осеннее снижение цен на нефтяные фьючерсы оказалось намного более затяжным, нежели прежние. За неполных два месяца цены на мировых нефтебиржах обрушились с высоты 86 долларов за баррель до 65 долларов, побив годовой рекорд по дешевизне. Даже вступление в силу второй "порции" торговых санкций США против Ирана с 5 ноября не смогло переломить тенденцию. Одной из причин эксперты называют действия России и США, которые взяли курс на наращивание добычи нефти. Сегодня они по очереди отчитываются о новых рекордах и спорят о том, кто добывает нефти больше всех в мире.

11 ноября страны ОПЕК и ряд других производителей, не входящих в содружество, собрали заседание министерского мониторингового комитета, где, как ожидалось, будет принято решение о сокращении нефтедобычи для спасения цен. Однако договориться не удалось. Мало того, после этого собрания заговорили о том, что ОПЕК уже не в состоянии влиять на ситуацию на рынке и на цены, и вообще эта организация уже изжила себя как таковая.

Особенно широко эту тему тиражировали российские СМИ. В частности, информацию о том, что Саудовская Аравия изучает возможность распада ОПЕК, и о том, что в ближайшем будущем может быть создано новое объединение стран-нефтедобытчиков, где ключевые роли будут играть Саудовская Аравия и Россия.

По мнению экспертов, ОПЕК на сегодня действительно не является наиболее влиятельным игроком на рынке нефти. Организация контролирует всего около трети рынка. При этом чуть ли не половина добычи нефти в рамках этой структуры приходится на Саудовскую Аравию – порядка 11 млн баррелей нефти в сутки. Такое же количество нефти добывают Россия и США, которые не входят в ОПЕК. При этом каждая из этих стран имеет влияние на ряд других производителей.

"Это раньше ОПЕК могла влиять на цены на нефть, применяя квоты на добычу. Сейчас цены на нефть не зависят от установленных ОПЕК квот. Это является следствием того, что рынок изменился. Еще в начале 2000-х США сняли любые ограничения на перетекание спекулятивного капитала с одного рынка на другой, и сейчас на бирже торгуют не нефтью, а финансовыми инструментами", – говорит эксперт в энергетической сфере, профессор Национальной академии госуправления Геннадий Рябцев.

По мнению эксперта, наибольшую выгоду от колебания цен получают не производители, а трейдеры, которые играют на нефтяных биржах. А повышения или понижения котировок происходят не из-за действий производителей, а из-за разного рода заявлений, информационных вбросов.

"На биржах присутствуют представители разных финансовых структур. от мировых инвестиционных банков до мелких инвесторов. И если крупные игроки понимают, что происходит, то игроки поменьше ведутся на информационные вбросы. Вот на этих информационных вбросах мы и имели выше 85 долларов за баррель в начале осени. Достаточно одного заявления о том, что крупный производитель прекратит добычу, отгрузку или т.п., и цены отреагируют. Например, в декабре 2016-го ОПЕК и ряд других стран договорились о снижении добычи нефти. Но дело в том, что все эти снижения были только на словах. Потому что, если сравнивать реальные объемы добычи – допустим, 2017 год к 2016-му, окажется, что объемы добычи нефти в мире растут. А вот спрос не увеличивается. Потому что реальная экономика прижата высокими ценами на энергоносители и вынуждена экономить. Сокращать потребление, более рационально использовать энергоресурсы, замещать нефтепродукты возобновляемыми источниками. Таким образом, на рынке все это время присутствовал переизбыток нефти, а котировки не отражали фундаментального соотношения между спросом и предложением. Они были завышены", – говорит Геннадий Рябцев.

Такая игра на повышении котировок велась до тех пор, пока кто-то из крупных игроков не решил, что более выгодно играть на понижении. "Проверено: чем больше объем задействованного капитала, тем выгоднее играть на понижении", – говорит эксперт.

Есть мнение, что нынешнюю игру на снижении котировок затеяли американские финансовые группы, которые превалируют на финансовых биржах. В пользу этой точки зрения могут косвенно свидетельствовать и регулярные заявления американского президента о необходимости "прекратить спекуляции" и снизить цену на нефть. Высокие цены не позволяют развиваться американской экономике, говорит Дональд Трамп.

"Он прекрасно понимает, что роль ОПЕК сейчас не такая уж огромная, чтобы реально влиять на цены", – парирует Геннадий Рябцев.

В случае объединения двух крупных игроков и нескольких более мелких новообразованная структура могла бы действительно претендовать на контроль над рынком. Но эксперт не верит в перспективы объединения России и Саудовской Аравии.

"Достаточно посчитать, сколько саудовских денег инвестировано в экономику США, а сколько – в экономику РФ, и станет ясно, кто с кем на самом деле договаривается", – говорит он.

Глобальных изменений на рынке нефти в обозримом будущем ожидать не стоит. Но нынешние тенденции будут продолжаться.

"Сейчас многие привычные структуры претерпевают изменения. Растет недовольство стран – членов ЕС, не все члены НАТО согласны с политикой этой организации, Совет Безопасности ООН не может принять никаких решений, потому что их ветируют то Россия, то США. Такие же противоречия накопились и в ОПЕК. Но я не думаю, что все эти структуры развалятся. Безусловно, независимые крупные производители будут увеличивать объемы добычи: США, Канада, которая обладает вторыми в мире ресурсами. И Россию не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому роль ОПЕК будет и дальше снижаться", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Относительно изменения цен эксперт считает, что они будут снижаться еще долго.

"Нет никаких оснований для сохранения цен на нынешнем уровне. Реальная цена нефти сейчас – 40 долларов за баррель. Но сколько продлится период понижения биржевых цен – предсказать трудно", – говорит он.

Цены на бензин, в частности в Украине, сегодня имеют основания понижаться вслед за ценами на нефть. Однако только до тех пор, пока курс доллара (валюты, в которой идут расчеты за нефтепродукты) будет оставаться на месте или укрепляться. Если же доллар рванет вверх, бензин прекратит дешеветь и, возможно, станет расти в цене, даже если цены на нефть продолжат снижаться.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине спрогнозировали падение цен на бензин и ДТ до Нового года.

12 ноября бензин А-95 подешевел сразу на 11 копеек.