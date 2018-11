Останній тиждень не вичерпується кількість новин з нафтового "фронту", де в черговий раз зійшлися інтереси гравців з різних континентів і груп впливу. Зустрічі за закритими дверима і торгові санкції, гучні заяви і радикальні прогнози про переформатування – все це змушує припускати, що в найближчій перспективі ринок не заспокоїться, і мало того, знаходиться на порозі великих змін.

Обивателя, чий бізнес не пов'язаний з нафтопродуктами, в цій ситуації найбільше цікавить, чи не подорожчає бензин. На сьогодні для споживача ситуація оптимістична: нафтові ф'ючерси дешевшають другий місяць поспіль, ціни на пальне також знижуються. Але експерти попереджають: дуже скоро ситуація може змінитися, пише "Сегодня".

Уже кілька років ведуться розмови про проблему перевиробництва на ринку нафти. Щоб не дати цінам впасти, країни-виробники ще наприкінці 2016 року домовилися скоротити видобуток вуглеводнів. Але проблема не зникла. Можливо, тому, що реального скорочення обсягів не відбулося (експерти кажуть, що контролювати обсяг видобутку неможливо, доводиться вірити виробникам на слово). Однак ціни на нафтових біржах стали зростати. Хоча і хвилеподібно: будь-який негативний для "нафтовиків" сигнал в інформаційному полі міняв тенденцію на протилежну, а позитивний – знову звертав ціни в зростання.

Влітку 2018 року ціни на нафтових біржах влаштували справжні "гойдалки". Спочатку заява президента США Дональда Трампа про намір ввести санкції проти Ірану підстьобнула зростання цін. У відповідь країни ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) прийняли рішення знову збільшити видобуток нафти – нібито для розумного зниження цін. Ціни впали. В середині літа один з найбільших видобувачів нафти – Саудівська Аравія – ненадовго призупинила поставки (через напад на танкери). Лівія теж заявила про проблеми з відвантаженням "чорного золота" – і ціни знову пішли в ріст. Плюс в серпні набула чинності перша "порція" американських санкцій проти Ірану, в тому числі заборона на торгівлю з ним, що також послужило передумовою для подорожчання ф'ючерсів. У відповідь інші країни ОПЕК знову наростили видобуток нафти, посилаючись на необхідність компенсувати недоотриману кількість іранської нафти, і світові біржі відреагували падінням котирувань.

Це осіннє зниження цін на нафтові ф'ючерси виявилося набагато затяжнішим, ніж попередні. За неповних два місяці ціни на світових нафтобіржах обрушилися з висоти 86 доларів за барель до 65 доларів, побивши річний рекорд з дешевизни. Навіть набуття чинності другої "порції" торгових санкцій США проти Ірану з 5 листопада не змогло переломити тенденцію. Однією з причин експерти називають дії Росії і США, які взяли курс на нарощування видобутку нафти. Сьогодні вони по черзі звітують про нові рекорди і сперечаються про те, хто видобуває нафти більше всіх в світі.

11 листопада країни ОПЕК і низка інших виробників, що не входять до співдружності, зібрали засідання міністерського моніторингового комітету, де, як очікувалося, буде прийнято рішення про скорочення нафтовидобутку для порятунку цін. Однак домовитися не вдалося. Мало того, після цих зборів заговорили про те, що ОПЕК вже не в змозі впливати на ситуацію на ринку і на ціни, і взагалі ця організація вже зжила себе як така.

Особливо широко цю тему тиражували російські ЗМІ. Зокрема, інформацію про те, що Саудівська Аравія вивчає можливість розпаду ОПЕК, і про те, що в найближчому майбутньому може бути створено нове об'єднання країн-нафтовиків, де ключові ролі гратимуть Саудівська Аравія і Росія.

На думку експертів, ОПЕК на сьогодні дійсно не є найвпливовішим гравцем на ринку нафти. Організація контролює лише близько третини ринку. При цьому мало не половина видобутку нафти в рамках цієї структури припадає на Саудівську Аравію – близько 11 млн барелів нафти на добу. Така ж кількість нафти видобувають Росія і США, які не входять до ОПЕК. При цьому кожна з цих країн має вплив на низку інших виробників.

"Це раніше ОПЕК могла впливати на ціни на нафту, застосовуючи квоти на видобуток. Зараз ціни на нафту не залежать від встановлених ОПЕК квот. Це є наслідком того, що ринок змінився. Ще на початку 2000-х США зняли будь-які обмеження на перетікання спекулятивного капіталу з одного ринку на інший, і зараз на біржі торгують не нафтою, а фінансовими інструментами", – говорить експерт в енергетичній сфері, професор Національної академії держуправління Геннадій Рябцевй.

На думку експерта, найбільшу вигоду від коливання цін отримують не виробники, а трейдери, які грають на нафтових біржах. А підвищення або зниження котирувань відбуваються не через дії виробників, а через різного роду заяви, інформаційні вкидання.

"На біржах присутні представники різних фінансових структур. Від світових інвестиційних банків до дрібних інвесторів. І якщо великі гравці розуміють, що відбувається, то гравці поменше ведуться на інформаційні вкидання. Ось на цих інформаційних вкидання ми і мали вище 85 доларів за барель на початку осені. Досить однієї заяви про те, що великий виробник припинить видобуток, відвантаження або т.п., і ціни відреагують. Наприклад, в грудні 2016-го ОПЕК і низка інших країн домовилися про зниження видобутку нафти. Але справа в тому, що всі ці зниження були тільки на словах. Тому що, якщо порівнювати реальні обсяги видобутку – припустимо 2017 рік до 2016-го, виявиться, що обсяги видобутку нафти в світі зростають. А ось попит не збільшується. Тому що реальна економіка притиснута високими цінами на енергоносії та змушена економити. Скорочувати споживання, раціональніше використовувати енергоресурси, заміщати нафтопродукти поновлюваними джерелами. Таким чином, на ринку весь цей час був присутній надлишок нафти, а котирування не відображали фундаментального співвідношення між попитом і пропозицією. Вони були завищені", – говорить Геннадій Рябцев.

Така гра на підвищення котирувань велася доти, доки хтось із великих гравців не вирішив, що вигідніше грати на зниженні. "Перевірено: чим більший об'єм задіяного капіталу, тим вигідніше грати на зниженні", – говорить експерт.

Є думка, що нинішню гру на зниження котирувань затіяли американські фінансові групи, які превалюють на фінансових біржах. На користь цієї точки зору можуть побічно свідчити і регулярні заяви американського президента про необхідність "припинити спекуляції" і знизити ціну на нафту. Високі ціни не дозволяють розвиватися американській економіці, говорить Дональд Трамп.

"Він прекрасно розуміє, що роль ОПЕК зараз не така вже величезна, щоб реально впливати на ціни", – парирує Геннадій Рябцев.

У разі об'єднання двох великих гравців і кількох дрібніших новостворена структура могла б дійсно претендувати на контроль над ринком. Але експерт не вірить в перспективи об'єднання Росії і Саудівської Аравії.

"Досить порахувати, скільки саудівських грошей інвестовано в економіку США, а скільки – в економіку РФ, і стане ясно, хто з ким насправді домовляється", – говорить він.

Глобальних змін на ринку нафти в найближчому майбутньому очікувати не варто. Але нинішні тенденції триватимуть.

"Зараз багато звичних структури зазнають змін. Зростає невдоволення країн – членів ЄС, не всі члени НАТО згодні з політикою цієї організації, Рада Безпеки ООН не може прийняти жодних рішень, тому що їх ветують то Росія, то США. Такі ж протиріччя накопичилися і в ОПЕК. Але я не думаю, що всі ці структури розваляться. Безумовно, незалежні великі виробники збільшуватимуть обсяги видобутку: США, Канада, яка володіє другими в світі ресурсами. І Росію не варто скидати з рахунків. Тому роль ОПЕК і далі знижуватиметься", – прогнозує Геннадій Рябцев.

Щодо зміни цін експерт вважає, що вони знижуватимуться ще довго.

"Немає жодних підстав для збереження цін на нинішньому рівні. Реальна ціна нафти зараз – 40 доларів за барель. Але скільки триватиме період зниження біржових цін – передбачити важко", – говорить він.

Ціни на бензин, зокрема в Україні, сьогодні мають підстави знижуватися услід за цінами на нафту. Однак тільки доти, доки курс долара (валюти, в якій йдуть розрахунки за нафтопродукти) залишатиметься на місці або зміцнюватиметься. Якщо ж долар рвоне вгору, бензин припинить дешевшати і, можливо, стане зростати в ціні, навіть якщо ціни на нафту продовжать знижуватися.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Україні спрогнозували падіння цін на бензин і ДП до Нового року.

12 листопада бензин А-95 подешевшав одразу на 11 копійок.