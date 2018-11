Об этом сообщил TJournal.

За длительной войной между охраной городского художественного музея Ономити в префектуре Хиросима и двумя уличными котами - черным и рыжим - наблюдают уже тысячи пользователей соцсетей.

A museum in Japan spends most of its day refusing entry to 2 cats trying to get in @bijutsu1 pic.twitter.com/WK4M3Y51hc