Исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, выпустила более 350 ракет по южному Израилю. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Десятки ракет были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", некоторые попали в жилые районы", - говорится в сообщении.

По информации израильских военных, массированный ракетный обстрел был совершен 12 ноября с 16:00 до 22:00 по местному времени.

Военное руководство Израиля опубликовало видео обстрелов организации ХАМАС, которую армия Израиля считает причастной к обстрелам со стороны сектора Газа.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Earlier this evening, an IDF soldier was severely injured when an anti-tank missile fired from #Gaza hit this bus.

We have notified the family and hope for a speedy recovery. pic.twitter.com/ZH2axwADKY — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

В результате ракетного обстрела из сектора Газа пострадали 53 человека. Об этом сообщает национальная медицинская служба Израиля Magen David Adom в Twitter.

"Двое человек в критическом состоянии - военнослужащий и 60-летняя женщина, один человек поступил с ранением средней тяжести, еще 23 получили легкие ранения, а 27 пострадали от стресса", - говорится в сообщении.

Summary at 01:15. From 16:30 until 01:15, MDA teams are on the highest alert and have treated 53 injured, including; 2 in critical condition (a soldier) from shrapnel and a 60 year old woman, 1 moderately injured, 23 injured lightly, 27 people suffering from stress symptoms pic.twitter.com/mQnnTyTUCQ — Magen David Adom (@Mdais) 12 ноября 2018 г.

Вооруженное крыло ХАМАС пообещало начать бомбардировки Израиля в ответ на операцию израильского спецназа, проведённую в ночь на 12 ноября. Жертвами этой операции стали семь палестинцев. Погиб один израильский солдат.

Вскоре после ракетного обстрела со стороны Газы израильские военные нанесли серию ответных воздушных ударов по сектору Газа. Погибли двое палестинцев, сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщали Українські Новини, из-за обострения обстановки на границе с Газой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит во Францию. Он участвовал в торжествах в честь столетия окончания Первой мировой войны.

Ранее, 12 мая, Израиль закрыл пункт пропуска на границе с сектором Газа из-за беспорядков. Израильские военные убили палестинца во время протестов на границе сектора Газа.