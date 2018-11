Об этом написала на странице посольства в Twitter посол США в Украине Мари Йованович.

"Посол Йованович от имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиками ", - говорится в заявлении посольства США.

"Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, выступающих публично, неприемлема", - отметили в представительстве ООН в Украине. Об этом в Twitter написалакоординатор системы ООН, координатор по гуманитарным вопросам и Постоянный представитель ПРООН в Украине Оснат Лубрани.

@UN_Ukraine extends its condolences to family & friends of Kateryna #Handziuk. Impunity for crimes against #civilsociety activists, journalists and any person who speaks out is unacceptable. The #UN calls for immediate investigations, accountability and justice.