По предварительной информации, 10-летняя девочка погибла и еще трое человек ранены в результате масштабного оползня, который произошел в субботу вечером в районе Раджури.

Ветви деревьев оборвали линии электропередач, в результате чего несколько городов остались без света и связи, включая самые крупные госпитали в городе Сринагар. Из-за плохой видимости и сильных снегопадов отменены все рейсы в аэропорте и заблокировано движение на основных магистралях региона. Спасатели эвакуировали порядка 300 человек, которых снегопад застал в дороге, и они не могли продолжить движение. Также непогода нанесла огромный урон плантациям яблоневых деревьев. Садоводы обращаются к властям с просьбой оценить ущерб и выплатить компенсацию.

Massive damage to apple trees. This will further cripple an economy that is already distressed. I request @jandkgovernor to instruct the administration to assess the damage & ensure adequate compensation to the horticulturalists who have been affected. pic.twitter.com/GXfVp0CneV