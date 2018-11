Пользователи соцсетей принялись выяснять, что на самом деле выражает этот загадочный эмодзи, предлагая собственные трактовки.

"Привет, у меня инсульт. Можете позвонить 911? Спасибо большое", - объясняют эмодзи пользователи.

"Когда идешь по темной комнате и ударяешься мизинцем о дверь - вот что это за эмодзи", - добавляют другие.

That walking through a dark room hit that pinky toe on the edge of the Door ass Face!! 😂😂😂 pic.twitter.com/lcdeoqte8j