Ролик опубликовали на странице NetflixUS в Twitter.

На видео из темноты вышел Кавилл в доспехах и белом парике. Он молча отпил из фляги - если судить по сюжету книг Сапковского, это зелье, которое ведьмаки употребляют перед битвой с нечистью.

На глазах актера видны желтые контактные линзы с вертикальными зрачками. Этот образ во многом похож на тот, который показан в серии игр "Ведьмак", а также похож на концепт, который был создан художником BossLogic.

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP