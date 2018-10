Суд в США намерен в 2019 году рассмотреть иск американских компаний "Universal Trading & Investment Co., Inc." и "Foundation Honesty International, Inc." к Украине о выплате вознаграждения за помощь в аресте активов бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.

Об этом говорится в тендерной документации Министерства юстиции, передают Українськi Новини.

Указано, что 17 октября Минюст заключил договор с американской юрфирмой "Holland & Knight LLP" о защите интересов Украины в данном судебном процессе в текущем году за 306,5 тыс. долларов.

Согласно тендерной документации, в ноябре 2010 года компании "Universal Trading & Investment Co., Inc." (UTICO) и "Foundation Honesty International, Inc." подали иск в Федеральный суд округа Массачусетс (Бостон, США) к Генеральной прокуратуре и Минюсту Украины.

Американские компании, которые предоставляли правовую помощь в поиске и аресте активов Лазаренко, обвиняют украинские власти в невыполнении обязательств.

По данным СМИ, Украина обещала этим компаниям 12% от арестованного имущества экс-премьера.

В феврале 2015 года в суде прошли слушания по сути дела.

Суд отклонил ряд ходатайств UTICO о приобщении и сборе доказательств.

1 апреля текущего года американская компания подала в суд ходатайство о приобщении материалов СМИ о возвращении в Украину арестованных активов Лазаренко.

"По результатам проведения заседания Федерального суда штата Массачусетс 16.05.2018 судья Вудлок назначил дело к рассмотрению 3.12.2018, обязав стороны до 28.09.2018 подать подтверждающие материалы относительно поставленного судом вопроса. На данный момент судья Федерального суда штата Массачусетс намерен рассмотреть обоснованность требований истца только в отношении активов, которые уже возвращены из Швейцарской Конфедерации", - сказано в документации Минюста.

Украина 31 июля подала возражения на иск, продолжается стадия обмена документами.

В октябре был проведен допрос свидетелей, рассмотрение дела состоится в 2019 году.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура заявляет, что США обещают передать Украине большую часть конфискованных средств бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.