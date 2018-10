Таким образом он решил "подшутить" над своим конкурентом.

Позднее он выложил фото полупустого зала в своем Instagram, а затем опубликовал его еще раз – прифотошопив себя.

"Вот так шоу! Просто невероятно круто. Давай еще! Мой ребенок вышел в туалет. ЛОЛ".

Ja Rule в ответ на эту выходку написал в Twitter, что серьезно к этой войне относится только 50 Cent, и выложил фотографию конкурента в образе женщины.

This beef is a JOKE to everyone except this lil ape looking bitch... she mad mad!!! 😡 😂🤣😭 pic.twitter.com/l1nxY9e7GK