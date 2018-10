Таким чином він вирішив "пожартувати" над своїм конкурентом.

Пізніше він виклав фото напівпорожнього залу в своєму Instagram, а потім опублікував його ще раз – прифотошопив себе.

"Ось так шоу! Просто неймовірно круто. Давай ще! Моя дитина вийшов у туалет. ЛОЛ".

Ja Rule у відповідь на цю витівку написав у Twitter, що серйозно до цієї війни відноситься тільки 50 Cent, і виклав фотографію конкурента в образі жінки.

This beef is a JOKE to everyone except this lil ape looking bitch... she mad mad!!! 😡 😂🤣😭 pic.twitter.com/l1nxY9e7GK