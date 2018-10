В среду, 24 октября, в своем доме в штате Теннесси в возрасте 75 лет скоропостижно скончался известный американский певец и автор песен Тони Джо Уайт. Об говорится в сообщении, опубликованном на странице музыканта в Facebook.

"С горечью мы сообщаем, что тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет", — говорится в сообщении.

"Отец вообще никогда ничем не болел. А тут инфаркт. Для нас это шок…" — сказал журналистам сын музыканта Джоди Уайт.

Тони Джо Уйат родился 23 июля 1943 года в Луизиане. Сначала играл на школьных танцах. Затем выступал в ночных клубах. В 1967 году перебрался в Теннесси, где ему удалось подписать контракт с звукозаписывающей фирмой Monument Records. В 1968 году он записал песню Polk Salad Annie, которую руководство компании забраковало. Тем не менее, Уайт включил ее в свой первый альбом. И она неожиданно стала хитом, который позже исполняли король рок-н-ролла Элвис Пресли и знаменитый британский певец Том Джонс.

Это не единственная песня Уайта, которую пели потом легенды блюза и рока. Его Rainy Night in Georgia стала хитом в исполнении Рэя Чарльза. Тина Тернер включила в свой репертуар две песни — Steamy Windows и Undercover Agent. По просьбе знаменитой певицы Тони Джо написал для нее песню On Silent Wings. Он также работал с Джо Кокером и Эриком Клэптоном. А его хит The guitar don't lie исполнял Джо Дассен.

Музыкальное наследие Уайта насчитывает 16 студийных альбомов, пять концертных и 29 синглов.

