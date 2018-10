На акцию под названием People's Vote March, по данным организаторов, вышли более 500 тысяч человек, полиция пока сведений об этом не дала. При этом организаторы рассчитывали на 100 тысяч участников, пишет DW.

Некоторые демонстранты приехали в Лондон из других городов Великобритании специально для участия в акции. Для них были организованы автобусы, на что выделил деньги, в частности, британский писатель Йэн Макьюэн. Шествие по городу завершилось у здания парламента.

В акции также принял участие мэр Лондона Садик Хан, который заявил, что сейчас у премьер-министра Великобритании есть такой выбор: "плохая сделка по Brexit или вообще никакая!" "Это на миллион миль дальше от того, что было обещано два с половиной года назад. В этих обстоятельствах мы требуем, чтобы британское общество получило возможность высказаться о том, принимает ли оно итоги переговоров, которые могут завершиться и плохой сделкой по Brexit, и отсутствием договоренностей с опцией остаться в Европейском Союзе", - сказал Хан.

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен поддержала акцию и идею провести еще один референдум, который предполагал бы возможность остаться в составе ЕС.

Тереза Мэй ранее отвергала предложения о проведении еще одного голосования по Brexit. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, но пока Лондону не удалось достичь соглашения с Брюсселем об условиях Brexit.

ЕС выразил готовность продлить переходный период для сделки, Мэй этого варианта не исключила.

