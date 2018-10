На акцію під назвою People's Vote March, за даними організаторів, вийшли понад 500 тисяч осіб, поліція поки відомостей про це не дала. При цьому організатори розраховували на 100 тисяч учасників, пише DW.

Деякі демонстранти приїхали до Лондона з інших міст Великобританії спеціально для участі в акції. Для них були організовані автобуси, на що виділив гроші, зокрема, британський письменник Йен Макьюен. Хода по місту завершилося біля будівлі парламенту.

В акції також взяв участь мер Лондона Садок Хан, який заявив, що зараз у прем'єр-міністра Великобританії є такий вибір: "погана угода з Brexit або взагалі ніяка!" "Це на мільйон миль далі від того, що було обіцяно два з половиною роки тому. В цих обставинах ми вимагаємо, щоб британське суспільство отримало можливість висловитися про те, чи приймає воно підсумки переговорів, які можуть завершитися і поганою угодою з Brexit, і відсутністю домовленостей з опцією залишитися в Європейському Союзі", - сказав Хан.

Перший міністр уряду Шотландії Нікола Стерджен підтримала акцію і ідею провести ще один референдум, який передбачав би можливість залишитися в складі ЄС.

Тереза Мей раніше відкидала пропозиції про проведення ще одного голосування щодо Brexit. Вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС запланований на 29 березня 2019 року, але поки Лондону не вдалося досягти угоди з Брюсселем про умови Brexit.

ЄС висловив готовність продовжити перехідний період для угоди, Мей цього варіанту не виключила.

