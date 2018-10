Как сообщает CBC, люди занимали очередь уже с 20:00 16 октября: в это время в магазинах уже были выставлены ценники на траву. Но купить они ее смогли лишь с наступлением полуночи.

Первыми приобрести канабис смогли жители Ньюфаундленда и Лабрадора, так как они живут в часовом поясе на час раньше.

Канадец Ян Пауер, который был первым в очереди, заявил, что его мечтой было "стать человеком, который первым купит юридически законный грамм марихуаны в Канаде".

Канадец Ян Пауер покупает марихуану. Фото: standard

The first legal #cannabis sale in Canada! Ian Power and Nikki Rose made the purchase at @TweedInc in St. John’s. Bruce Linton, CEO of @CanopyGrowth was behind the register.@CBCNL pic.twitter.com/KXE1Iok1NZ