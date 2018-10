Як повідомляє CBC, люди займали чергу вже з 20:00 16 жовтня: в цей час в магазинах вже були виставлені цінники на траву. Але купити її вони змогли лише з настанням опівночі.

Першими придбати канабіс змогли жителі Ньюфаундленду і Лабрадору, оскільки вони живуть в часовому поясі на годину раніше.

Канадець Ян Пауер, який був першим у черзі, заявив, що його мрією було "стати людиною, яка першою купить юридично законний грам марихуани в Канаді".

Канадець Ян Пауер купує марихуану. Фото: standard

Громадяни країни щиро радіють, що тепер при покупці пакету трави, разом з ним віддадуть ще й чек.

Черга почала зменшуватися лише до 2 години ночі. Фото: standard

В черзі за "планом" була помічена навіть 102-річна жінка.

The first legal #cannabis sale in Canada! Ian Power and Nikki Rose made the purchase at @TweedInc in St. John’s. Bruce Linton, CEO of @CanopyGrowth was behind the register.@CBCNL pic.twitter.com/KXE1Iok1NZ