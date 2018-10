Сенсационную новость объявили через Twitter дворца.



"Их Королевские Высочества, герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019-го года", - сказано в сообщении.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk