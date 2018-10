Как сообщает "Сегодня", 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира WTA International с призовым фондом 750 тысяч долларов в Гонконге. В финале юная спортсменка обыграла 26-летнюю китайскую теннисистку Ван Цян – 6:2, 6:1.

Ястремская доминировала на корте на протяжении всей встречи. Определенные трудности у нее возникли только в последнем гейме, в ходе которого украинка отыграла четыре брейк-поинта и с пятого матчбола таки выиграла встречу. Победить Даяне удалось за счет собственных активных действий: за матч она сделала 33 "виннера" против 7 у соперницы.

Решающий матч продлился 1 час и 6 минут. За это время Ястремская выполнила четыре подачи навылет, пять раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла пять геймов на приеме. Ее соперница сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-поинт.

Dayana Yastremska has done it! 👏😀 She claims her first WTA title at the @HKTennisOpen!



