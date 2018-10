Так, сообщается, что акция проводилась по инициативе альянса "Unteilbar" ("Неделимый"), включающего более 450 организаций, различных инициатив, объединений и частных лиц.

Estimates of over 150,000 people at #unteilbar anti-racist demo in Berlin. Loud, colourful and diverse. pic.twitter.com/ZBoSTY2weo

По данным организаторов, на нее вышли порядка 242 тысяч человек - вместо ожидавшихся 40 тысяч. Столичная полиция изначально говорила о "нескольких десятках тысяч участников". Позднее полицейские заявили газете Der Tagesspiegel, что считают оценки инициаторов мероприятия заслуживающими доверия. Правопорядок поддерживали около 900 сотрудников правоохранительных органов. О задержаниях не сообщалось.

According to organizers 150.000 people at #unteilbar in Berlin. Protesting against hatred and racism. 40.000 were expected. pic.twitter.com/WDhj3pXCYm