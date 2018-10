Это одно из самых серьезных наводнений, которые Испания переживала за последние четверть века.

Среди погибших - британская пара, которая погибла во время поездки в такси. Место нахождения водителя автомобиля неизвестно. Шесть человек считаются пропавшими, среди них - граждане Великобритании и местные жители.

Flash floods caused by torrential rains killed at least 8 people on the Spanish island of Majorca and burst the banks of a river, washing away vehicles and engulfing a town in muddy water https://t.co/zIs0wPz9BD