"Мы можем подтвердить, что на нашем нефтеперерабатывающем заводе в Сент-Джон произошел серьезный инцидент. Мы активно проводим оценку ситуации в это время и позже предоставим больше информации", - говорится в сообщении Irving Oil в Twitter.

Кроме того, спасатели просят жителей канадского города обходить район, в котором произошел взрыв, а полиция уже перекрыла окрестные улицы.

The fire is being attacked from all sides. An ambulance with sirens just left the main refinery entrance on Loch Lomond Rd. Traffic blocked in all directions. pic.twitter.com/MUsm4cJjKo