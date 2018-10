На прошлой неделе руководительница британского правительства вышла на сцену перед однопартийцами под звуки песни "Dancing Queen" группы ABBA. Она появилась, качая бедрами и размахивая рукам.

Похоже, премьер смеялась сама над собой, ведь раньше "прославилась" скованными танцами во время посещения лагеря ООН в Найроби. Мэй попыталась наследовать движения скаутов, которые встречали ее танцем. Ее движения вызвали насмешки в СМИ.

Готовясь выступить на конференции в Брюсселе, Юнкер не мог начать, пока длилась музыка. Поэтому он стал помахивать руками и плечами - почти так, как это на прошлой неделе сделала Тереза ​​Мэй.

WATCH: Did Juncker mock Theresa May's dancing to ABBA?



EU Commission's spokesperson has denied it. But his jigs were winning applause from the audience pic.twitter.com/SCchog57Dg