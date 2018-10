На снимке Миррен предстает в наряде екатерининских времен в декорациях личных покоев правительницы.

Как отмечает издание, сериал расскажет о последних годах царствования Екатерины и отношениях с ее фаворитом Григорием Потемкиным, роль которого исполнит Джейсон Кларк.

"На фоне скандалов, интриг и огромного конфликта они развивают особенные и крепкие отношения, побеждая своих противников и вместе выступая архитекторами современной России", — описывает сюжет журнал.

Сериал будет состоять из четырех эпизодов. Постановкой займется режиссер Филип Мартин ("Хокинг", "Главный подозреваемый", "Корона"). Дата выхода драмы пока не уточняется.

У Миррен уже есть опыт игры монархов: она исполнила роли королевы Шарлотты в фильме "Безумие короля Георга" (1994) и Елизаветы II в картине "Королева" (2006).

