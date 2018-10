В Сети появилось видео, на котором видно, что к ноге главы Белого дома Дональда Трампа, поднимавшегося по трапу на борт самолета, прилипла туалетная бумага. Об этом сообщает "Новое время".

При этом, как видно на опубликованных кадрах, никто из присутствующих на взлетно-посадочной полосе ему об этом не сказал.

В свою очередь критики президента США не упустили возможность посмеяться над его очередным конфузом в социальных сетях, проведя аналогии со стилем управления президента США.

"Даже вашим сотрудникам все равно, есть ли у вас туалетная бумага на обуви".

Even your staff don't care if you have toilet paper to your shoe. pic.twitter.com/w59eXJomer — Mary Mo (@ramdonomo) 5 жовтня 2018 р.

"Подобно мотыльку, летящему на пламя, туалетная бумага всегда будет стремиться к своей цели".

Like a moth to a flame toilet paper will always stick to its intended purpose .🤣🤣🤣🤣😝 pic.twitter.com/squTqBTrfd — Sean Alexis (@bbcthick) 5 жовтня 2018 р.

"Это ирония. Он превратил эту страну в д…мо".

.@realDonaldTrump Walked onto AF1 with toilet paper on his shoe. It's ironic. He's turned this country to shit. https://t.co/euF95GLzLY — Steve Crandall (@JayandSteve) 5 жовтня 2018 р.

Это не первый конфуз Трампа в аэропорту. Ранее, выходя из своего самолета, он не заметил президентский лимузин, который был припаркован прямо у трапа, и пошел по взлетно-посадочной полосе в поисках транспорта. Как сообщали Українські Новини, Порошенко и Трамп в одинаковых галстуках сфотографировались на Генассамблее ООН.

Стало известно, что Трамп возглавляет топ "идиотов" в поисковике Google Images