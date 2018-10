Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 6 тысяч метров. Вулкан Сопутан располагается на северо-восточном краю острова Сулавеси.

Власти еще не объявляли эвакуацию, однако повысили уровень опасности, прилегающих к вулкану районов.

Местным жителям рекомендуют избегать этой зоны и иметь при себе маски в случае извержения пепла.

Государственный вулканолог сказал, что возможно, извержение было последствием землетрясения силой 7.5 баллов.

"Извержение вулкана в Сопутане не удивительно, поскольку Индонезия "сидит" на сейсмически активном Тихоокеанском "Кольце огня", а Сопутан - один из самых активных вулканов острова", - рассказал глава агентства Индонезии по вулканизации и геологии катастрофы Касбани.

По его словам, вулканическая активность возрастает на Сопутане с августа и началась в понедельник.

Соответствующие корректировки внесены в работу самолетов. так как вулканический пепел опасен для их двигателей.

В сети начали появляться видео извержения вулкана, который выбрасывает мощные облака дыма и пепла.

Praying for the eruption on Mount Sapotan, North Sulawesi

May our brothers and sisters be given safety

🙏🙏🙏

Status (standby) level 3 #mountsoputan pic.twitter.com/dkWAZEUINq