Соцсети радуются и иронизируют, нарушила ли она протокол.

Супруга принца Гарри Меган прибыла официальное мероприятие одна. Это было ее первым самостоятельным появлением на публике после того, как мисс Маркл стала Ее королевским высочеством.

Она вышла из машины (дверь для нее открыли), улыбнулась публике и сама ее закрыла!

А вот это уже было полным нарушением традиции. Впрочем, общественность отнеслась к эпохальному событию по-разному.

Одни восхищаются ее "простым" и "скромным" поведением, другие шутят, что теперь кто-то из королевского антуража останется без работы.

Эксперт по этикету Уильям Хансон подчеркнул, что закрытая ею самой дверь вовсе не является нарушением протокола.

"Как правило, если вы являетесь членом королевской семьи или каким-то другим важным и влиятельным человеком, то ваша свита и откроет и закроет для вас дверь автомобиля", - сказал он в интервью Би-би-си. Скорее всего, по его мнению, это был вопрос безопасности, а не поведения и манер.

На видео видно, что человек, открывший для нее дверь машины, отступил в сторону, чтобы дать ей возможность поздороваться с принимающей стороной, после чего намеревался, как и положено, дверь за нею закрыть, но Меган его опередила.

"Твиттер" взорвался комментариями.

Самое интересное, что незначительный эпизод с дверью полностью затмил собой главный повод для визита герцогини: открытие выставки искусства Океании.

"Меган закрыла за собой дверь! Куда катится мир??" - вопросил Марк Уиверс.

Because I was so inspired by Meghan Markle, as I left the house this morning I shut my own front door.

"Меган Маркл меня так вдохновила, что, уходя утром из дома, я сам закрыл за собой дверь!"- комментарий от Майка Баббинса.

Everyone is freaking out because Meghan Markle closed her own door...Good thing she has arms and is able to close the door!!!! Plus she is totally used to doing that, is probably even a reflex! I say is totally cool that she closed her door!!!