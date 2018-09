15 сентября под Киевом в элитном конном клубе Equides прошел закрытый Roshen Music Fest, который стал скрытым от глаз посторонних, поскольку ни единого анонса этого фестиваля в интернете обнаружить не удалось. Об этом сообщает "Страна".

"По сути это был корпоратив для менеджеров корпорации Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко в честь ее 22-летия. На мероприятие пригласили мировую знаменитость – певицу LP, одного из самых востребованных артистов страны – певца Монатика, короля итальянского соул Марио Бионди и многих других", - говориться в сообщении.

На сцене фестиваля "зажигали мировые звезды". Фото: mikhail_symoniuk/Instagram

На следующий день после корпоратива разгорелся скандал. Многочисленные украинские поклонники Лауры Перголицци (настоящее имя LP) почувствовали себя оскорбленными из-за того, что приезд артистки мирового масштаба оказался скрытым от глаз общественности.

Фанаты возмутились в соцсетях, что фестиваль был закрытым. Фото: "Страна"

Что касается концертной программы, то она была сделана, что называется, с президентским размахом: поп-рок-коллектив The Maneken, британские рокеры The Blossoms, итальянец Марио Бионди и огромный ряд артистов масштабом поменьше. В 20:00 на главную сцену вышел Монатик, в 21:30 – LP, около 23:00 последним на сцену вышел The Maneken, но ему не очень повезло, поскольку большинство гостей к концу его шоу уже решили поехать домой.

Стоит отметить, что только выступление Монатика обходится как правило около 25-30 тысяч долларов, шоу LP стартует от 50 тысяч долларов. Артисты калибра The Maneken берут за свое выступление от 5 тысяч, группы уровня The Blossoms - от 10-15 тысяч.

