Об этом спринтер написал на своей странице в Twitter, передают Українські Новини.

Соревнования провели на модифицированном самолете Airbus A300 Zero-G. В нем благодаря параболической траектории движения (когда судно периодически набирает высоту и снижается) почти ежеминутно возникает низкая гравитация, которая длится 25 секунд. Таким образом, соперники провели в невесомости около четырех минут.

Zero Gravity is a out of this world experience 🚀🚀🍾🍾 @GHMUMM #DareWinCelebrate #NextVictory pic.twitter.com/GNmf0PuQxu