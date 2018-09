Лайнер, следовавший из Лондона в Калгари, приземлился после того, как пилоты сообщили о дыме в их кабине.

По словам очевидцев, из кабины просочился едкий дым. По меньшей мере одному из пассажиров потребовалась помощь медиков.

Известно, что самолет был шесть часов в воздухе при запланированном девятичасовом полете, когда случилось задымление.

Сообщалось, что пилотам приходилось делать кислородные маски для завершения посадки.

Тем не менее самолет безопасно высадился на взлетно-посадочной полосе, и пассажиры смогли пробраться вниз по лестнице в здание терминала.

На место происшествие прибыли кареты "скорой помощи" и пожарные.

Число пассажиров и членов экипажа на борту Boeing 787 Dreamliner не уточняется. Но по данным веб-сайта British Airways, на самолете может разместиться до 216 пассажиров.

Emergency Landing (Reporting fumes in the flight deck) in #Iqaluit #Nunavut tonight of flight #BA103 #GZBKA @Boeing #B789 Dreamliner by #BritishAirways SEP.12.2018 #YFBSpotters @HeadsUpAviation @TomPodolec pic.twitter.com/TQAtvvQoru