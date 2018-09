Джамала представила новый клип на свою песню "Крила".

Он опубликован на ее странице в YouTube.

Видео снимали в Киеве на заводе "Кузня на Рыбальском", в Национальном художественном музее Украины, во Дворце культуры им. С. П. Королева и на одной из улиц Дарницкого района.

Режиссером выступила Анна Копылова, которая уже работала над клипом Джамалы на песню "Шлях додому".

"В клипе дети идут к своей цели, несмотря на обстоятельства, в которых они оказываются. Им трудно, страшно, но они находят силы. Мне кажется, что клип получился довольно оптимистичным, чего в нашей жизни так не хватает", - рассказала об этой работе режиссер.

