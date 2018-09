Инцидент случился в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами.

Среди погибших как минимум трое детей.

По данным СМИ, ссылаяющимся на очевидцев, водитель ехал слишком быстро и потерял управление.

Утверждают, что это самая крупная авария в Индии за последние годы.

#UPDATE Fifty people die when a bus carrying Hindu pilgrims plunged into a valley in southern India, one of the deadliest accidents on the country's notorious roads in recent years https://t.co/QjcOOlAse8