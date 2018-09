Об этом сообщил Associated Press.

Нападение произошло в ночь на 10 сентября. Местная газета Le Parisien написала, что среди пострадавших есть двое британских туристов. Правоохранители не сообщают фамилий пострадавших.

По информации издания, нападающий - родом из Афганистана.

Подозреваемого в атаке задержали. Он напал на людей возле кинотеатра в 19-м округе города. Очевидцы сообщают, что он был также вооружен арматурой.

IN PICTURES: #French Police investigators work on the scene after seven people were wounded in knife attack downtown #Paris, #France, September 10, 2018 pic.twitter.com/W6BecPss1P