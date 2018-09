Инцидент произошел на улице Саймона Боливара в Каире близ Гарден Сити, где располагается комплекс американской дипмиссии, также там по соседству находится британское посольство.

Сообщается, что мужчину задержали после того, как он бросил взрывное устройство в сторону здания посольства.

Свидетели видели, как мужчина подорвал взрывчатку рядом с отелем Semiramis, через дорогу от помещения посольства. Но на него тут же налетели силы безопасности, а огонь был потушен.

В сети также появилось видео попытки терракта.

Man Who Tried To Attack U.S Embassy In Cairo Was Captured In Security Cameras When He Was Heading Toward's The U.S Embassy Building. pic.twitter.com/ZXpohJzcZu

По предварительным данным террорист хотел взорвать себя.

"Террористом смертником оказался 24-летний экстремист Абдулла Айман Абдель-Самея", - говорится в сообщении МВД.

Террориста вовремя задержали. Фото: arab.cоm

СМИ сообщают, что жертв и разрушений в результате инцидента у дипломатического ведомства США нет.

Район оцепила полиция. Фото: dailymail

Район оцепила полиция. При задержании подозреваемого никто не пострадал. Американское посольство в Египте на своей странице в Twitter попросило избегать района, где произошел инцидент, а также порекомендовало американским гражданам направлять все вопросы по электронной почте. Позже в посольстве сообщили, что их работа восстановлена.

Сейчас в районе дипмиссии введены повышенные меры безопасности, в частности, останавливают всех подозрительных граждан и проверяют автомобили.

BREAKING: It is back to business as usual at the U.S. embassy in Cairo, after an incident was reported just outside the walls of the building.

IN-26TU for story and video

IN-27TU for extra video pic.twitter.com/1skrgZVUNR