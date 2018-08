Об этом сообщает " Радио Свобода" со ссылкой на материалы библиотеки.

Один из разговоров имел место 19 ноября 1999 года. Согласно тексту документа, Клинтон спросил Ельцина, кто победит на выборах президента России в 2000-м году. "Путин, конечно. Он будет моим преемником. Он демократ и знает Запад",— сказал Ельцин.

"Он очень умен",— отметил Билл Клинтон.

В ответ на это Борис Ельцин добавил, что Путин "жесткий. У него есть внутренний стержень", и , что он "сделает все возможное, чтобы Путин победил,— на законных основаниях, конечно"..

"Он победит. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом”, — сказал Ельцин, согласно опубликованной стенограмме.

Ельцин и Клинтон также беседовали о Путине 8 сентября 1999 года, когда российский лидер лично сообщил американскому коллеге, что выбрал Путина своим преемником. Ельцин заверил Клинтона, что "изучил биографию, интересы, знакомых" своего предполагаемого преемника и считает, что "он надежный человек, который хорошо осведомлен о том, что находится в сфере его ответственности". "Он (Путин) легко может устанавливать хорошие отношения и находить контакт с партнерами", – сказал Ельцин.

В апреле 1996 года Ельцин, обсуждая с Клинтоном президентскую кампанию в России, говорит о том, что американские СМИ поддерживают коммунистов, рассказывая об их честности и доброте. Однако на деле, по словам Ельцина, большинство из них фанатики, которые хотят всё разрушить и даже вернуть России Крым и имеют планы на Аляску.

В Twitter пользователи обнародовали фото рассекреченных документов.

