Взрыв произошел в четверг утром. По предварительной информации, из-за утечки метана.

Как сообщается, два человека оказались заблокированы под обломками крыши. Их извлекли прибывшие на место происшествия спасатели.

Второй рабочий был фактически "погребён" под упавшими обломками, но спасателям удалось его спасти.

"Спасателям нужно было вырыть 6 футов вниз, а затем проложить путь через 20 футов к пострадавшему", - рассказал пожарный комиссар Сантьяго.

Работник был доставлен в медицинский центр Университета Чикаго с травмами ног и сломанной челюстью. Его состояние оценили как критическое.

Все остальные раненые были также госпитализированы в критическом состоянии в Медицинский центр Христа, Медицинский центр Чикагского университета, Госпиталь Штрогер и Северо-западный мемориальный госпиталь.

Спасателям удалось спасти 10 человек. Фото: chicagotribune.com

В социальных сетях появились также фото и видео случившегося.

URGENT RESCUE: Firefighters in Chicago are searching for as many as three people trapped inside a city water reclamation plant after a reported explosion and partial roof collapse, with aerial footage showing at least one rescue. Stay with @ABC for updates https://t.co/9rjRZ17dX1 pic.twitter.com/FmCv3CIwOL